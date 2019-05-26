Медведев отметил значительное обновление кадров в "Единой России"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев доволен, что состав партии обновляется. О значительном количестве молодых людей, принявших участие в праймериз "Единой России", Медведев сообщил в воскресенье на встрече с представителями региональных оргкомитетов по итогам единого дня предварительного голосования.

"Хочу отметить, что на этом предварительном голосовании, как обычно, участвовало много наших товарищей, наших кандидатов, но отрадно то, что практически около 40% - это молодежь в возрасте до 35 лет", - сказал председатель "Единой России". По его оценке, "это нормально, потому что это означает, что партия обновляется, означает, что в партию приходят молодые сторонники".

Медведев уверен, что данная тенденция очень важна для того, чтобы "партия занимала устойчивое положение в политической жизни нашей страны". "А мы все этого хотим", - подчеркнул председатель "Единой России".