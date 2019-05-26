Медведев рассказал о тестировании системы электронного голосования

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил о тестировании системы электронного голосования, которое проводилось в воскресенье во время праймериз партии.

"На этих выборах использовались новые возможности, связанные с электронным голосованием, то есть наше предварительное голосование было электронным", - сказал Медведев на встрече в режиме видеоконференции с представителями региональных организационных комитетов по итогам единого дня предварительного голосования. По его словам, "это по сути обкатка новых технологий, которые могут использоваться в дальнейшем, в том числе и уже в полноценной избирательной практике".

Среди других новшеств нынешних праймериз Медведев назвал проект "ПолитСтартап". Медведев отметил, что данная программа помогла "определить лидеров, помогла им лучше, аргументированнее отстаивать свою позицию, донести ее до восприятия граждан нашей страны".

Медведев подчеркнул, что нынешний единый день предварительного голосования проводится для подготовки к едином дню голосования 8 сентября. "Это большая работа, хочу всех, кто в этом участвовал, кто этим занимался на протяжении последних трех месяцев, сердечно поблагодарить, потому что это действительно большая организационная работа", - сказал председатель партии.

Он также выразил благодарность кандидатам, участвовавшим в праймериз. "Это испытание на прочность, это демонстрация собственных политических навыков, возможности отстаивать свою позицию, быть убедительным для людей, доносить позицию партии, отстаивать точку зрения, которая в наибольшей степени соответствует интересам граждан Российской Федерации", - считает Медведев.

Праймериз

"Единая Россия" в воскресенье проводит праймериз по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

По их итогам станет известно, кого единороссы выдвинут на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также на дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным на данный момент одномандатным округам.

Как сообщил ранее замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты законодательных собраний регионов и депутаты административных центров выдвинулись более 4,6 тыс. человек, из них было зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место.

Существенную долю (38%) участников предварительного голосования составляет молодежь до 35 лет.

Для проведения предварительного голосования было открыто более 2,8 тыс. счетных участков.