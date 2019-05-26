Биатлонист Шипулин победил на праймериз "Единой России" к довыборам в Госдуму

ТАСС, 26 мая. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин набрал 80% голосов на предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 (Свердловская область). Об этом сообщил в воскресенье секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.

"Была конкурентная борьба, участвовали шесть кандидатов, один из них - наш олимпийский чемпион Антон Шипулин. В результате он набрал около 80% по итогам голосования", - сказал он во время проходящей в формате видеоконференции встречи представителей региональных оргкомитетов с председателем "Единой России", премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по итогам единого дня предварительного голосования.

По словам Шептия, Шипулин "стал сторонником партии "Единая России" и сказал ей "спасибо за такую мощную подготовку к основной избирательной кампании, которая начнется в середине июня".

"На выходе из кампании предварительного голосования он стал видеть себя совершенно по-иному, обрел новые навыки и компетенции", - отметил секретарь свердловского отделения партии.

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" в воскресенье проводит праймериз по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

По их итогам станет известно, кого единороссы выдвинут на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, то есть принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.