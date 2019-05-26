Турчак: предварительная явка на праймериз "Единой России" составляет 9,35%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Средняя явка на предварительном голосовании "Единой России" по всем уровням выборов по состоянию на 20:00 мск составляет 9,35%. Таким образом, свои голоса отдали порядка 1,5 млн избирателей, сообщил в воскресенье журналистам секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

"По данным ситуационного центра, на 20:00 мск средняя явка на предварительном голосовании "Единой России" составляет 9,35%, или почти 1,5 млн человек", - сказал политик. По его словам, такая явка "демонстрирует высокий интерес людей к процедуре и их стремление определить для себя лучших кандидатов, которые будут баллотироваться от партии на выборах 8 сентября".

Самые высокие показатели явки продемонстрировали Тыва (19,57%), Карачаево-Черкесия (18,22%), Северная Осетия (14,29%), Республика Алтай (13,9%), Калмыкия (13,25%), Мурманская область (13,21%), Крым (12,85%), Татарстан (12,8%) и Брянская область (10,99%), перечислил Турчак.

Как уточнили в пресс-службе единороссов, итоги предварительного голосования будут подведены на заседании президиума генерального совета партии, который состоится 30 мая.

Сообщения о нарушениях

"Единая Россия" получила порядка 40 сообщений о нарушениях в ходе предварительного голосования по отбору кандидатов от партии на сентябрьские выборы. Речь идет о несущественных нарушениях, сообщил Турчак. "Наибольшее количество сообщений зафиксировано в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах", - уточнил он, заверив, что "по каждому из обращений проводится проверка".

"Но можно сказать, что нарушения несущественны и не могут повлиять на итоги голосования", - подчеркнул секретарь генсовета.

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" в воскресенье проводит праймериз по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

По их итогам станет известно, кого единороссы выдвинут на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, то есть принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем, к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Как сообщил ранее замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты законодательных собраний регионов и депутаты административных центров выдвинулись более 4,6 тыс. человек, из них было зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место.

Значительную долю (38%) участников предварительного голосования составляет молодежь до 35 лет.

Для проведения предварительного голосования было открыто более 2,8 тыс. счетных участков.