Источник: политсовет единороссов решит вопрос о довыборах в Госдуму в Хабаровском крае

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" не проводила предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидата на довыборы в Госдуму по вакантному одномандатному округу в Хабаровском крае, решение по этому вопросу будет принимать политсовет. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в партии.

"В связи с организационными изменениями процедуры проведения предварительного голосования в Хабаровском крае праймериз по довыборам депутата Госдумы по одномандатному округу партия не проводила, решение будет приниматься политсоветом", - сказал собеседник агентства.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что оргкомитет предварительного голосования в Хабаровском крае будет сформирован на базе общественного движения "Время перемен". По его словам, пойдя навстречу представителям общественного движения, партия полностью перезагрузила механизм праймериз в регионе.

В единый день голосования 8 сентября в Хабаровском крае состоятся выборы депутатов краевой думы, муниципальных органов власти, а также довыборы в Госдуму по одномандатному округу, который стал вакантным после избрания осенью прошлого года депутата нижней палаты парламента Сергея Фургала (ЛДПР) главой региона.

В воскресенье "Единая Россия" провела предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов Госдумы по вакантным одномандатным округам в Свердловской, Орловской и Новгородской областях.