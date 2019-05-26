"Единая Россия" на праймериз определила кандидатов на сентябрьские выборы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" провела в воскресенье предварительное голосование по отбору кандидатов от партии на выборы разных уровней, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Праймериз прошли в общей сложности в 32 регионах, где осенью состоятся выборы депутатов региональных законодательных собраний, муниципальные выборы (в том числе представительных органов власти административных центров субъектов РФ), а также довыборы в Госдуму по одномандатным округам.

Итоги предварительного голосования должны быть подведены на местах к 28 мая, 30 мая их огласит президиум генсовета партии. Однако уже известно, что, например, победителем праймериз к довыборам в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области стал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

На встрече в режиме видеоконференции с представителями региональных организационных комитетов по итогам единого дня предварительного голосования председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил благодарность кандидатам, участвовавшим в праймериз.

"Это испытание на прочность, это демонстрация собственных политических навыков, возможности отстаивать свою позицию, быть убедительным для людей, доносить позицию партии, отстаивать точку зрения, которая в наибольшей степени соответствует интересам граждан Российской Федерации", - подчеркнул он.

Практика и статистика предварительного голосования

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения кандидатом от партии.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Они также были обязаны принять участие не менее чем в двух дебатах.

Как сообщил ранее замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты законодательных собраний регионов и депутаты административных центров выдвинулись более 4,6 тыс. человек, из них было зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место.

Для проведения предварительного голосования было открыто более 2,8 тыс. счетных участков, где работали более 11 тыс. человек. Участки были открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. Фактически, пояснил Селиверстов, "процедура проведения предварительного голосования идентична проведению выборов".

Дорогу молодым

Особенностью предварительного голосования этого года стала значительная активность молодежи - доля молодых людей до 35 лет среди участников праймериз достигла 38%. Это стало возможно благодаря проекту "ПолитСтартап", ориентированному на поддержку начинающих политиков.

На обновление кадров обратил внимание и председатель партии Дмитрий Медведев, назвавший отрадным тот факт, что "практически около 40% участников предварительного голосования - это молодежь в возрасте до 35 лет". По его оценке, "это нормально, потому что это означает, что партия обновляется, означает, что в партию приходят молодые сторонники".

Медведев уверен, что данная тенденция очень важна для того, чтобы "партия занимала устойчивое положение в политической жизни страны". "А мы все этого хотим", - подчеркнул он.

Высокая активность избирателей

В "Единой России" отметили высокую активность избирателей: по данным на 20:00 мск, которые озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на счетные участки пришли более 1,5 млн человек, или 9,35% избирателей регионов, где проходили праймериз.

По словам Турчака, такая явка "демонстрирует высокий интерес людей к процедуре и их стремление определить для себя лучших кандидатов, которые будут баллотироваться от партии на выборах 8 сентября".

Самые высокие показатели явки продемонстрировали Тыва (19,57%), Карачаево-Черкесия (18,22%), Северная Осетия (14,29%), Республика Алтай (13,9%), Калмыкия (13,25%), Мурманская область (13,21%), Крым (12,85%), Татарстан (12,8%) и Брянская область (10,99%), перечислил Турчак.

Как отметил на селекторном совещании секретарь Татарстанского отделения "Единой России" Фарид Мухаметшин, "хорошая динамика" активности граждан в республике говорит об одобрении самой процедуры праймериз. "Положительная оценка предварительного голосования начинает преобладать в обществе", - сказал он.

По словам Турчака, в партию поступило около 40 сообщений о нарушениях в ходе предварительного голосования, наибольшее их количество зафиксировано в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, по каждому из обращений проводится проверка.

"Но можно сказать, что нарушения несущественны и не могут повлиять на итоги голосования", - подчеркнул секретарь генсовета.

Электронная демократия

В этом году "Единая Россия" продолжила внедрять практику электронного предварительного голосования. Как пояснял ранее первый зампредседателя центрального исполкома единороссов Максим Жаворонков, авторизация для участия в таком виде голосовании будет проводиться через портал госуслуг, осуществляться оно будет на платформе блокчейн, что позволит проводить его открыто и "практически на 99,9% исключить возможности манипуляции с голосами избирателей, при этом не нарушая тайну голосования".

На эти процедуры обратил внимание и Медведев. По его словам, "это по сути обкатка новых технологий, которые могут использоваться в дальнейшем, в том числе и уже в полноценной избирательной практике".