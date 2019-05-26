Лавров обсудит с главой МИД Кубы ситуацию в Венесуэле

"27 мая пройдут переговоры Родригеса с министром иностранных дел РФ Лавровым, в ходе которых предполагается обсудить различные аспекты двустороннего взаимодействия, в том числе торгово-экономического характера, а также широкий круг актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с учетом развития ситуации вокруг Венесуэлы и ее влияния на интеграционные процессы в Латинской Америке и Карибском бассейне", - отметили ранее в МИД РФ.

Старые друзья

История дипломатических отношений России и Кубы насчитывает более 100 лет. Они прерывались после революции в России и после прихода к власти на острове в результате государственного переворота Фульхенсио Батисты в 1952 году. Лишь в 1960 году (после победы революции во главе с Фиделем Кастро) дипотношения были восстановлены и с тех пор не прерывались. За эти годы они пережили много испытаний, прошли через Карибский кризис и ослабление контактов после распада Советского Союза, но в последние годы, как неоднократно отмечали в МИД РФ, снова вышли на весьма высокий уровень.

Россия осталась близким партнером Кубы и после того, как островное государство взяло курс на проведение социально-экономических реформ и Фидель Кастро передал власть своему брату Раулю. В апреле 2018 года на высший государственный пост - председателя Государственного совета - был избран Мигель Диас-Канель, так же как и братья Кастро состоящий в Коммунистической партии Кубы. В ноябре 2018 года состоялся визит Диас-Канеля в Россию, во время которого было подписано совместное заявление лидеров двух стран, подтвердившее курс на сотрудничество и развитие отношений.

При Диас-Канеле была принята новая конституция, разрешившая частную собственность и свободную рыночную торговлю. Однако экономическому развитию Кубы по-прежнему препятствует американская блокада, продолжающаяся с 1962 года. Хотя в 2015 году дипломатические отношения между Кубой и США были восстановлены, к значимому изменению ситуации в экономических отношениях это не привело. Наоборот, американский президент Дональд Трамп вновь ужесточил некоторые меры экономической блокады, смягченные его предшественником Бараком Обамой.

В условиях санкций сотрудничество с Россией всегда имело большое значение для Кубы. Российские компании строили на острове нефтепроводы, поставляли самолеты и лекарства. Объем товарооборота в 2018 году составил около $388 млн, увеличившись примерно на 33% по сравнению с 2017 годом. При этом $372 млн составляет экспорт из России на Кубу. Более половины экспорта из РФ приходится на машиностроение. Но большое расстояние между странами и логистические проблемы препятствуют развитию экономических связей, так что Куба занимает лишь 89-е место по доле во внешнеторговом обороте России.

Гроза над Венесуэлой

Хотя экономические связи между Россией и Кубой развиты не так сильно, политический диалог между двумя странами остается на высоком уровне. Москва и Гавана традиционно координируют подходы к кризисным ситуациям в Латинской Америке. Наиболее острая из них сегодня сложилась в Венесуэле.

Россия и Куба тесно сотрудничают с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, право которого занимать высший государственный пост оспаривает оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо. Как утверждают сторонники Гуайдо, Россия и Куба помогают Мадуро экономически и даже якобы направили в Венесуэлу своих солдат для поддержки правительства. Российские военные действительно присутствуют в Венесуэле, однако они находятся там в рамках соглашений о военно-техническом сотрудничестве для обслуживания поставленной ранее техники.

Куба при этом сильно зависит от политической стабильности Венесуэлы в экономическом плане, поскольку нуждается в поставках добываемой там нефти. Серьезные экономические интересы в нефтяной сфере есть в этой стране и у России.

Политический кризис в Венесуэле вновь вызвал в США разговоры о необходимости активного вмешательства Вашингтона в дела латиноамериканских стран в духе "доктрины Монро", в чем не заинтересованы ни в Москве, ни в Гаване. Наконец, дестабилизация в Венесуэле может привести к росту напряженности во всем регионе.

Ситуация в Венесуэле между тем остается наряженной. В конце апреля провалилась очередная попытка переворота, поскольку военные не поддержали Гуайдо. Тем не менее, он сам и большинство его сторонников пока на свободе, а в Вашингтоне заявляют, что рассматриваются все варианты разрешения кризиса. Перед лицом потенциального американского военного вторжения и усиления экономического давления на Каракас главам внешнеполитических ведомств России и Кубы, безусловно, важно скоординировать позиции.