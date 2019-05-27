В Хабаровском крае явка на праймериз "Единой России" составила 3,5%

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Явка на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Хабаровском крае составила 3,5%. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе регионального отделения партии.

Праймериз единороссов прошли в воскресенье. В Хабаровском крае выбирали кандидатов от партии в региональный парламент, городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также на пост главы Комсомольска-на-Амуре. Источник в "Единой России" рассказал ТАСС, что решение по довыборам депутата Госдумы по вакантному одномандатному округу в регионе примет политсовет партии.

"Явка на предварительном голосовании по всему краю составила 3,5%. По городу Хабаровску - 4,6%", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в 2018 году на праймериз перед выборами губернатора явка составляла около 9%, перед выборами в Госдуму в 2016 году - 6,3%.

Информация об итогах голосования появится 28 мая. Праймериз, по данным отделения "Единой России", прошли без серьезных нарушений. "Нарушения были связаны в основном с попытками проголосовать не по месту регистрации", - сказали в пресс-службе.