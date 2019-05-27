Мэру города Большой Камень объявлен выговор за срыв плана развития центров роста

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил выговор главе города Большой Камень за срыв сроков реализации комплексного плана социального развития центров экономического роста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне прошлого года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек.

"Уже сейчас есть существенное отставание по строительству школы на улице Академика Курчатова. Затягивание сроков допущено и при строительстве центра культурного развития на месте аварийного здания дома культуры - до сегодняшнего дня не подготовлены документы на снос объекта. Глава Приморья объявил выговор [мэру] Александру Андрюхину и поручил в самое ближайшее время подготовить графики строительства", - говорится в релизе на сайте администрации региона.

Планом развития, реализуемым на 99% за счет федерального бюджета, предусмотрено строительство в Большом Камне детской поликлиники, школы на 600 мест, центра культурного развития и установка фельдшерско-акушерского пункта. Из-за того, что не была должным образом подготовлена проектно-сметная документация, оказались сорваны три аукциона. Кожемяко подчеркнул, что данная ситуация - это недоработка муниципалитета и лично главы города.

"Я поставлю вопрос о несоответствии занимаемой вами должности. Пока я не вижу от вас никакой работы ни по городу, ни по строящимся объектам", - передает пресс-служба слова губернатора.

В рамках реализации единой субсидии запланировано 412 мероприятий на 94 млрд рублей. Всего должно быть построено 110 новых объектов, в том числе 32 школы и 22 больницы.