Эксперт: при Зеленском нет перспектив для реализации минских соглашений

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. В Москве не видят никаких перспектив по реализации минских соглашений при новом президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом в опубликованном в понедельник интервью газете "Комсомольская правда" заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Никаких. Совершенно никаких перспектив. Он [Зеленский] еще до вступления в должность публично заявлял, что не будет их выполнять", - сказал Чеснаков, отвечая на вопрос о перспективах реализации минских соглашений при Зеленском.

"Им было сказано, что Донбасс не получит особый политический статус. Это прямой и грубый отказ выполнить главное, ключевое, основное требование минских соглашений. Им было сказано, что он не подпишет закон об амнистии. А это также важнейший пункт комплекса мер. Зеленский заявил, что не станет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Но ДНР и ЛНР - подписанты всех минских соглашений, протокола и меморандума 2014 года и комплекса мер 2015 года, а также всех документов контактной группы", - подчеркнул эксперт.

При этом Чеснаков подчеркнул, что "в комплексе мер прямо указана необходимость согласования с представителями мятежных районов Донбасса всех аспектов урегулирования".

"Кроме того, - сказал эксперт, - Зеленский дал понять, что не планирует отменять дискриминационный закон о языке, который прямо противоречит предусмотренное минскими соглашениями право жителей Донбасса говорить по-русски как на официальном, так и на бытовом уровне. И это все Зеленский уже наговорил".

"И где тут минские соглашения? Что от них осталось? Он демонстрирует неуважение к Донбассу, к ОБСЕ, Германии, Франции, России, которые остановили войну и в трудной дискуссии наметили пути решения проблемы юго-востока Украины, - подчеркнул Чеснаков. - <...> Более того, уже после вступления Зеленского в должность продолжились обстрелы Донбасса украинской армией. При нем все, как при Порошенко".