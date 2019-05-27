Делегация КНДР вылетела в Россию для встречи с мэром Москвы

ПХЕНЬЯН, 27 мая. /ТАСС/. Делегация руководящих работников столицы КНДР во главе с председателем пхеньянского городского комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Нын О вылетела в понедельник из международного аэропорта Сунан в Россию, сообщает корреспондент ТАСС.

По информации посольства РФ в КНДР, корейская делегация в ходе визита в Россию проведет ряд встреч на политическом и партийном уровне, а также встретится с руководством городского комплекса Москвы. В частности, в программе визита запланирована встреча Ким Нын О с мэром российской столицы Сергеем Собяниным. "Ким Нын О с большим интересом ожидает беседы с мэром российской столицы, чтобы узнать об опыте российского мегаполиса, глава пхеньянского городского комитета ТПК готов в свою очередь рассказать о том, что уже получилось и что еще планируется сделать в Пхеньяне в ближайшие годы", - сообщили в российском посольстве.

Делегацию в пхеньянском международном аэропорту Сунан провожал посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Министр железнодорожного транспорта КНДР Чан Хёк отправился из Пхеньяна в Москву на пассажирском поезде, сообщает корресподент ТАСС. По информации посольства России, из Москвы корейский министр направится в Ташкент, где 5-7 июня примет участие в работе ежегодного совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). На перроне пхеньянского железнодорожного вокзала министра провожал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Как отметили в российской дипмиссии, "в ходе состоявшейся беседы посол и министр обсудили актуальные вопросы российско-корейского сотрудничества в области транспорта".