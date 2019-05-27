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Медведев и Арипов проведут заседание совместной комиссии на уровне премьеров в Ташкенте

У главы правительства РФ также запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана 30 мая в Ташкенте, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ. 29-30 мая Медведев посетит с визитом Республику Узбекистан.

"Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведут первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, - говорится в сообщении. - Также запланирована встреча главы российского правительства с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым".

В ходе переговоров планируется обсудить "широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах". Будет обсуждаться "реализация крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве.

В рамках визита к подписанию готовятся совместные документы о сотрудничестве в различных областях.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичАрипов, Абдулла Нигматович
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