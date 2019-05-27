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Визит Медведева в Киргизию ожидается в августе 2019 года

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин посетил Бишкек

СКОЛКОВО, 27 мая. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев планирует посетить Киргизию в августе 2019 года. Об этом заявил начальник управления протокола аппарата Госдумы Тимур Рустамов на Международном форуме по протоколу в Сколково, рассказывая о недавнем визите спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина в Бишкек.

"Вслед за нами следовал визит министра иностранных дел. В августе ожидается визит председателя правительства. Эта повестка известна, поэтому я оглашаю ее здесь", - сказал Рустамов.

Володин 18-20 мая находился с визитом в Бишкеке, где проходило заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичКиргизияРоссия
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