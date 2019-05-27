Зампред новгородского правительства победил в праймериз "Единой России" на довыборы в Думу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Замглавы правительства Новгородской области Юрий Бобрышев стал лидером в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на довыборы в Госдуму, сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

"Участник предварительного голосования по определению кандидата от партии в Госдуму Юрий Бобрышев набрал 80,64% голосов", - говорится в сообщении.

В праймериз участвовали еще четыре кандидата - cтудент медицинского института Новгородского госуниверситета, секретарь первичного отделения "Единой России" в Великом Новгороде Игорь Абаров, депутат районной думы Владимир Ульянов, руководитель новгородского детского дома-интерната им. Ушинского Павел Васильев и беспартийный Сергей Демидов. Еще один претендент - предприниматель Евгений Куклыгин - был исключен из списка участников предварительного голосования 8 мая из-за нарушений со стороны его команды.

В пресс-службе добавили, что всего в предварительном голосовании приняли участие 23125 избирателей.

Бобрышев с 2008 по 2018 год занимал пост мэра Великого Новгорода.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2019 года. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.