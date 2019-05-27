Путин: Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов, в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что форум более 20 лет вносит вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности, в формирование повестки дня международного сотрудничества. "И в этом году государственные деятели, авторитетные политики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной экономики, обменяются мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства", - добавил он.

Путин подчеркнул, что РФ заинтересована в поддержании мира и безопасности на планете, в сохранении и приумножении культурного наследия, в том, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал, получить образование и работу, был уверен в будущем своих детей. Он отметил, что для решения этих задач необходима сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция.

Президент выразил уверенность, что выработанные на форуме рекомендации и заключенные соглашения укрепят международное партнерство и поспособствуют построению благополучного будущего для стран и народов.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.