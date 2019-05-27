Кремль сожалеет о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу, так как он зарекомендовал себя как эффективный переговорщик. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно выразить сожаление, потому что он [Медведчук] все-таки неоднократно показывал и доказывал свою эффективность на том поприще, на котором был задействован, - сказал представитель Кремля. - Он имел контакты и в Киеве, и в Москве, использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

Песков добавил, что Москве пока неизвестно, с кем контактировать по этому вопросу после выхода Медведчука из переговорного процесса.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией. Позже пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил его выход из переговоров. Кроме того, сам Медведчук пояснял, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции президента Украины Владимира Зеленского по ряду принципиальных вопросов.