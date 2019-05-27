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В Кремле не подтвердили отставку Суркова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в администрации главы государства не комментируют слухи о кадровых перестановках

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку. "Пока исходите из того, что никаких указов [об отставке Суркова] мы не выпускали", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда Telegram-каналов об отставке чиновника.

Представитель Кремля напомнил, что в администрации главы государства традиционно не комментируют слухи о кадровых перестановках.

Ранее политики Луганской народной республики заявили, что слухи об отставке Суркова, появившиеся в ряде Telegram-каналов, распространяют спецслужбы Украины. Экс-председатель Народного совета ЛНР, кандидат на пост председателя Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин со ссылкой на источники в руководстве республики опроверг сообщения о якобы имевшей место двухчасовой встрече главы республики Леонида Пасечника с бывшим послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем. По словам Карякина, сотрудничество ЛНР с Россией идет по прежним каналам, планируются встречи и консультации, в том числе и с Сурковым.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСурков, Владислав Юрьевич
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