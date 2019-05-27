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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Песков: Россия продолжит последовательно отстаивать свою позицию по Керченскому проливу

Москва настаивает на неприменимости к инциденту Конвенции по морскому праву, подчеркнул представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия считает неприменимой Конвенцию ООН по морскому праву к ситуации вокруг Керченского пролива и продолжит последовательно отстаивать свою позицию в этом вопросе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что российская сторона ожидает от рассмотрения Международным трибуналом по морскому праву соответствующего иска Украины.

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"В случае с Керченским проливом неприменима Конвенция по морскому праву 1982 года, наш МИД уже детально это разъяснил. Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точки зрения в этой истории", - сказал представитель Кремля.

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.

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УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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