Песков: Россия продолжит последовательно отстаивать свою позицию по Керченскому проливу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия считает неприменимой Конвенцию ООН по морскому праву к ситуации вокруг Керченского пролива и продолжит последовательно отстаивать свою позицию в этом вопросе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что российская сторона ожидает от рассмотрения Международным трибуналом по морскому праву соответствующего иска Украины.

"В случае с Керченским проливом неприменима Конвенция по морскому праву 1982 года, наш МИД уже детально это разъяснил. Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точки зрения в этой истории", - сказал представитель Кремля.

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.