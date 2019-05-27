Песков оставил без комментариев вопросы о подарках Путина де Киршнер

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о подарках главы российского государства Владимира Путина экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер.

Как ранее сообщал ТАСС, в Аргентине готовятся материалы для начала судебных слушаний об украденных исторических документах, найденных в доме Киршнер. Речь идет о записной книжке экс-президента Аргентины Иполито Иригойена (1916-1922) и письме борца за независимость в Латинской Америке Хосе де Сан-Мартина его чилийскому единомышленнику Бернардо О'Хиггинсу, которое датировано 1835 годом. Оба документа были найдены в доме Фернандес де Киршнер во время обыска по делу о коррупции в сентябре 2018 года. Как установило следствие, записная книжка и письмо были украдены из государственных архивов Аргентины и Чили, соответственно.

Отвечая на вопрос, действительно ли Путин дарил Киршнер историческое письмо, Песков признался: "Я не знаю, о чем там точно идет речь, поэтому я не хотел бы просто, основываясь на сообщениях СМИ, давать какие-то комментарии". "Оставляю без комментариев", - повторил он на просьбу уточнить, делал ли президент РФ подобные подарки де Киршнер.