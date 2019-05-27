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Лавров назвал неприемлемыми попытки США переформатировать под себя Латинскую Америку

Усиление давления США на Кубу противоречит международному праву, рассказал глава российского МИД

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва и Гавана не приемлют попытки Вашингтона переформатировать Латинскую Америку в духе "доктрины Монро" (предусматривает исключительные интересы США в Западном полушарии, в 2023 году ей исполнится 200 лет), которая противоречит принципам Устава ООН. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

"Мы говорили о предпринимаемых Вашингтоном попытках переформатировать этот регион [Латинскую Америку] под себя в духе возрождаемой "доктрины Монро", - отметил глава МИД РФ. - Мы, естественно, не приемлем такие подходы и будем твердо отстаивать нормы и принципы Устава ООН".

Усиление давления США на Кубу в рамках закона Хелмса - Бертона противоречит международному праву, заявил Лавров. "Решение, которое было принято в Вашингтоне, в корне противоречит не только международному праву, но и требованиям подавляющего числа членов международного сообщества", - сказал Лавров.

В свою очередь глава кубинского МИД отметил, что закон Хелмса - Бертона идет в русле политики Соединенных Штатов по давлению на третьи страны.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти со 2 мая разрешат своим гражданам подавать иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована в прошлом веке. Ранее Вашингтон регулярно приостанавливал действие закона Хелмса - Бертона от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАКубаРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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