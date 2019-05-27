В Кремле сообщили, что хозяина встречи Путин-Трамп определят после ее согласования

СКОЛКОВО (Московская область), 27 мая. /ТАСС/. Протокольное решение о том, какая из стран возьмет на себя роль принимающей стороны на готовящейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке будет принято после ее окончательного согласования. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя протокола президента России Михаил Казаринов.
"Что касается Осаки, когда мы получим подтверждение этой встречи, тогда все будем понимать. Давайте дождемся подтверждения этой встречи, а потом будет определяться, кто выступает в роли хозяина, а кто в роли гостя", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Казаринов напомнил, что при проведении двусторонних встреч в рамках крупных международных мероприятий, "мероприятий на нейтральной территории, территории других стран, руководствуются принципом, что одна из сторон выступает в роли приглашающей стороны, хозяина встречи, а другая - в роли гостя".
"По протокольной практике происходит чередование. Например, если в прошлый раз принимающей стороной была Россия, то в следующей подобной же встрече, но на другой нейтральной площадке эти роли будут изменены", - пояснил замглавы протокола российского президента.
При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, означает ли это, что в Осаке принимающей стороной будут выступать Соединенные Штаты.
Первая встреча Путина с Трампом состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Первый же саммит лидеров РФ и США прошел в июле 2018 года в Хельсинки. Ожидалось, что президенты двух стран встретятся также в Буэнос-Айресе на саммите G20 (30 ноября - 1 декабря 2018 года), однако в последний момент Трамп решил отказаться от контакта в связи с инцидентом в Керченском проливе. Тем не менее Путин и Трамп провели краткий разговор на полях форума.
Трамп ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.