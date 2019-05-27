В Кремле сообщили, что хозяина встречи Путин-Трамп определят после ее согласования

СКОЛКОВО (Московская область), 27 мая. /ТАСС/. Протокольное решение о том, какая из стран возьмет на себя роль принимающей стороны на готовящейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке будет принято после ее окончательного согласования. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя протокола президента России Михаил Казаринов.

Десять вещей, о которых вы даже не задумывались

Протокол президента Российской Федерации. Десять вещей, о которых вы даже не задумывались

"Что касается Осаки, когда мы получим подтверждение этой встречи, тогда все будем понимать. Давайте дождемся подтверждения этой встречи, а потом будет определяться, кто выступает в роли хозяина, а кто в роли гостя", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Казаринов напомнил, что при проведении двусторонних встреч в рамках крупных международных мероприятий, "мероприятий на нейтральной территории, территории других стран, руководствуются принципом, что одна из сторон выступает в роли приглашающей стороны, хозяина встречи, а другая - в роли гостя".

"По протокольной практике происходит чередование. Например, если в прошлый раз принимающей стороной была Россия, то в следующей подобной же встрече, но на другой нейтральной площадке эти роли будут изменены", - пояснил замглавы протокола российского президента.

При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос, означает ли это, что в Осаке принимающей стороной будут выступать Соединенные Штаты.

Первая встреча Путина с Трампом состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Первый же саммит лидеров РФ и США прошел в июле 2018 года в Хельсинки. Ожидалось, что президенты двух стран встретятся также в Буэнос-Айресе на саммите G20 (30 ноября - 1 декабря 2018 года), однако в последний момент Трамп решил отказаться от контакта в связи с инцидентом в Керченском проливе. Тем не менее Путин и Трамп провели краткий разговор на полях форума.

Трамп ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.