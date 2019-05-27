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Кремль не планирует изменять церемонию инаугурации президента, но корректировки возможны

Замруководителя протокола президента Михаил Казаринов указал, что церемония "и так немного изменяется, и последняя инаугурация в 2018 году отличалась какими-то элементами от предыдущей"

СКОЛКОВО (Московская область), 27 мая. /ТАСС/. Церемонию вступления в должность президента России изменять не планируется, хотя отдельные корректировки возможны. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя протокола президента России Михаил Казаринов.

"Протокол - гибкая система, поэтому мы допускаем, что какие-то изменения могут быть. Но, тем не менее, я считаю, что у нас выработался довольно красивый церемониал вступления президента в должность, что отмечается и зарубежными партнерами. Отказываться от него мы, конечно, не будем, сохраним все то лучшее, что в нем есть", - сказал он.

Казаринов указал, что церемония инаугурации "и так немного изменяется, и последняя инаугурация в 2018 году отличалась какими-то элементами от предыдущей". В частности, по его словам, новшеством прошлогодней церемонии стало приглашение на Соборную площадь Кремля представителей молодежи, которые приветствовали президента, вступившего в должность, и вместе с ним принимали участие в смотре Президентского полка.

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