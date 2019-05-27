Напавшего на журналиста чиновника из Хакасии исключили из "Единой России"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" решил исключить главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева из партии и инициировать его отзыв избирателями с занимаемого поста. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба единороссов.

"Президиум генерального совета принял решение исключить главу Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета", - говорится в сообщении пресс-службы. "Также президиум генсовета передал поручение президиуму регионального политсовета приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения "Единой России", рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы района и затем инициировать процедуру отзыва избирателями", - подчеркнули в партии.

"Вчера случился очередной приступ "белой чиновничьей горячки" в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой", - цитирует пресс-служба секретаря генсовета Андрея Турчака.

По его мнению, это было "неадекватное и неприемлемое поведение". "Хочешь помахать кулаками - иди на татами или ринг, не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы - тебе не место во власти", - подчеркнул он, заверив, что в "Единой России" и впредь не будут закрывать глаза на подобные вопиющие случаи.

"Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки", - обратил внимание Турчак.

Корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. При этом заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру. После инцидента в отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело за нападение на журналиста. В "Единой России" сообщили, что инцидент будет рассмотрен на комиссии партии по этике.