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Отставки и назначения

Зампредседателя комитета финансов Петербурга Жемякин назначен главой комитета по госзаказу

На этом посту Александр Жемякин сменил Дмитрия Сачкова, который уволился по собственному желанию 28 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Председателем комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга назначен Александр Жемякин, ранее занимавший пост заместителя главы комитета финансов. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба администрации города.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах. С 27 мая 2019 года на должность председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга назначен Александр Жемякин", - говорится в сообщении.

Предыдущий председатель комитета Дмитрий Сачков покинул пост 28 февраля по собственному желанию. Его обязанности временно исполняла первый заместитель главы комитета Наталия Литвинова.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияОтставки и назначенияСанкт-Петербург
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