Дипломаты России и Кипра договорились наращивать двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Кипра в Москве Леонидас Маркидис на встрече в понедельник договорились развивать двусторонние отношения во всех сферах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Подтверждена обоюдная готовность наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях в русле договоренностей, достигнутых по результатам переговоров на высшем уровне, - указали в дипведомстве. - Обсуждены предстоящие мероприятия в рамках российско-кипрского политического диалога".

Кроме того, Грушко в связи с завершением дипломатической миссии Маркидиса поблагодарил его за вклад в упрочение традиционно дружественных связей между народами двух стран.