Лавров: Москва и Минск углубляют координацию в сфере внешней политики

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжают углублять сотрудничество и координацию во внешнеполитической сфере. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Министр напомнил о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают "правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере". "Чем мы и занимаемся, углубляя сотрудничество по поручению двух президентов", - подчеркнул Лавров.

"Что касается взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, то оно традиционно тесное, доверительное", - отметил он.