{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: Москва и Минск углубляют координацию в сфере внешней политики

По словам министра иностранных дел России, взаимодействие между МИД двух стран остается тесным и доверительным

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия продолжают углублять сотрудничество и координацию во внешнеполитической сфере. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Министр напомнил о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают "правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере". "Чем мы и занимаемся, углубляя сотрудничество по поручению двух президентов", - подчеркнул Лавров.

"Что касается взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами, то оно традиционно тесное, доверительное", - отметил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
Экс-глава Афганистана и талибы обсудят в Москве установление мира в республике
Встреча будет приурочена к 100-летию дипотношений с Россией
Читать полностью