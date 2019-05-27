В Погранслужбе ФСБ заявили, что угроза диверсий Украины в Крыму сохраняется

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Угроза новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций сохраняется.
Об этом заявил руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных (произошедшей с участием военных судов Украины в Керченском проливе 25 октября 2018 года - прим. ТАСС) провокаций на крымском направлении сохраняются, - отметил он в интервью "Российской газете". - Новое руководство не дезавуировало предыдущие заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ".
В связи с этим, констатировал он, "сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма".
"Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития, - заверил руководитель Погранслужбы РФ. - В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами". "Надеемся, что в этом году нам удастся избежать конфликтных ситуаций, подобных тем, которые имели место в прошлом году", - добавил он.
Меры безопасности
Кулишов добавил, что после провокации в Керченском проливе приняты дополнительные меры безопасности.
"Нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере. Он сопровождается ограничением пропуска через границу российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия государственной границы, провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее участках", - сказал Кулишов.
Он отметил, что все эти действия ведут к усилению напряженности на российско-украинской границе. В частности, наиболее сложная обстановка, по словам Кулишова, складывается в крымском направлении, в акваториях Черного и Азовского морей, особенно после провокации катеров военно-морских сил и морского буксира Украины 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. "Приняты дополнительные меры по обеспечению надлежащего правопорядка в акватории Азовского моря", - отметил Кулишов.
"Что касается двусторонних контактов с представителями Государственной пограничной службы Украины, то, к нашему сожалению, ситуация к лучшему не меняется, - отметил Кулишов. - Украинские пограничники уклоняются от сотрудничества".
По его словам, это создает дополнительные риски и формирует благоприятные условия для противоправной деятельности.
Сухопутная граница
Руководитель Погранслужбы ФСБ также отметил, что сухопутную границу Крыма и Украины закрыл высокотехнологичный сигнальный комплекс.
"В 2018 году на сухопутном участке завершено развертывание высокотехнологичного сигнализационного комплекса протяженностью более 60 км, - рассказал Кулишов. - Кроме того, крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы, интегрированными в единую систему".
Глава Погранслужбы ФСБ России подчеркнул, что за пять лет в Крыму выстроена современная, отвечающая характеру угроз система защиты и охраны государственной границы, основу которой составляют развернутые по периметру Крымского полуострова пограничные отделения и радиотехнические посты. "Они выполняют оперативно-служебные задачи во взаимодействии с кораблями и катерами береговой охраны, а также подразделениями Черноморского флота. Для их размещения создана необходимая пограничная инфраструктура", - отметил Кулишов.
"Пограничные подразделения оснащены транспортом повышенной проходимости, включая бронеавтомобили, плавающие гусеничные вездеходы, квадроциклы, скоростные катера на воздушной подушке, а также средствами связи и навигации, - сообщил он. - За счет ввода в эксплуатацию современных радиолокационных станций существенно увеличены возможности системы радиотехнического прикрытия морского побережья. В настоящее время все подразделения полностью укомплектованы личным составом и средствами вооружения".