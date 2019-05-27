Лавров: Россия надеется, что новые власти Украины смогут разрешить кризис в Донбассе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва рассчитывает на способность новых властей Украины сдвинуть кризис в Донбассе с мертвой точки. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Ситуацию на Украине рассмотрели исходя из необходимости полной и последовательной реализации минского комплекса мер, который был одобрен резолюцией Совбеза ООН. В Москве надеются, что новые украинские власти проявят политическую волю и процесс урегулирования кризиса на юго-востоке этой страны сдвинется, наконец, с мертвой точки", - сказал министр.

20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой готов "пойти на все". 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. Позже Зеленский пояснил, что предложенный им референдум по вопросу заключения мирных соглашений с Россией не является законодательной инициативой, то есть его итоги не будут носить обязательный характер.