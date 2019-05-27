Лавров: договор о Союзном государстве РФ и Белоруссии не ставится под сомнение

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Договор о Союзном государстве между Россией и Белоруссией не подвергается сомнению, однако некоторые шаги по реализации его положений нужно актуализировать. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Положения договора никто не подвергает сомнению, но за истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте. Наши практические шаги нужно привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности", - указал Лавров.

Документ о взаимном признании виз

Глава МИД отметил, что РФ и Белоруссия завершают процедуры по документу о взаимном признании виз, чтобы выйти на подписание в обозримом будущем.

"По этому документу завершаются процедуры, которые позволят его в обозримом будущем подписать", - сказал глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Белоруссией и РФ о взаимном признании виз будет подписано в декабре прошлого года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако подписание не состоялось. Белорусская сторона мотивировала это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ. По тому же принципу граждане с российской визой смогут посещать Белоруссию.