Сирийские военные ликвидировали около 100 боевиков, отражая атаку на севере провинции Хама

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сирийские военные уничтожили около 100 боевиков и несколько единиц техники в ходе отражения атаки террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) на севере провинции Хама. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

"Ночью 26 мая 2019 года боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра") и союзных ей формирований одновременно с двух направлений атаковали позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Нбуда на севере провинции Хама. В наступлении на позиции правительственных сил участвовало около 450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Атака боевиков сопровождалась огнем из трех установок РСЗО", - рассказал генерал.

"В ходе оборонительного боя правительственными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено три танка, две установки РСЗО, БМП, шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и около 100 боевиков", - уточнил он.