Путин отправится в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отправится в Нур-Султан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Основные мероприятия саммита пройдут в столице Казахстана в среду, однако российский лидер вылетит туда во второй половине дня во вторник.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, нынешнее заседание будет приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Члены Высшего совета подведут итоги работы <...> за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях - в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике, - говорится в сообщении. - К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств - участников союза. Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, целый ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике". Кроме того, планируется рассмотреть и вопросы международной деятельности ЕАЭС.

Как сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, к подписанию по итогам саммита будут предложены несколько международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Что касается совместного заявления лидеров, то оно, по словам Смадиярова, станет "своего рода торжественным заявлением мировому сообществу об успехе и достижениях ЕАЭС за пятилетний период работы".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее не исключил, что Путин и белорусский президент Александр Лукашенко обсудят на полях саммита в Нур-Султане вопрос поставок нефти в Белоруссию, если сочтут это необходимым.

В предстоящей встрече примут участие главы государств - членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), также на нее приглашены президент Молдавии Игорь Додон как глава государства - наблюдателя при ЕАЭС и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя.

История ЕАЭС

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, действовало в 2000-2014 годах). ЕАЭС образован на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана (до 2015 года действовали в рамках ЕврАзЭС).

Декларацию о Евразийской экономической интеграции, в которой впервые было заявлено о создании ЕАЭС, подписали 18 ноября 2011 года в Москве президенты РФ Дмитрий Медведев, Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев. Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане. Россия ратифицировала его 3 октября, Казахстан и Белоруссия - 9 октября 2014 года.

В 2011 году о намерении вступить в ЕАЭС заявила Киргизия, в 2013 году - Армения. Договор о присоединении Армении к организации был подписан в Минске 10 октября 2014 года (фактически республика стала членом союза с 1 января 2015 года), а 23 декабря 2014-го в Москве аналогичный договор был заключен с Киргизией (вступил в силу 12 августа 2015 года).