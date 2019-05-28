Погранслужба ФСБ создала пять центров против терроризма и пиратства

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пограничная служба ФСБ России создала пять центров для борьбы с проявлением терроризма в морском пространстве и пиратством. Об этом в интервью ТАСС ко Дню пограничника сообщил заместитель руководителя погранслужбы - руководитель департамента Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев.

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"В целях противодействия терроризму совместно с аппаратом Национального антитеррористического комитета совершенствуется система противодействия террористической деятельности в морском пространстве. На базе пограничных органов в Мурманске, Симферополе, Каспийске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском развернуты аппараты оперативных штабов в морских районах (бассейнах) по противодействию терроризму", - сказал он.

Медведев сообщил, что на регулярной основе проводятся антитеррористические учения (тренировки) в морских районах.

"Пограничные органы дооснащаются материально-техническими средствами, необходимыми для проведения контртеррористических операций, антитеррористических учений и тренировок", - пояснил он.

Кроме того, сообщил адмирал, с учетом увеличивающейся зоны ответственности Береговой охраны на участках 10 пограничных управлений развернуты автоматизированные системы технического контроля надводной обстановки (АСТК). "Их применение позволяет организовать непрерывное получение информации о надводной обстановке, своевременное обнаружение нарушителей законодательства Российской Федерации о государственной границе, природоохранного законодательства, мониторинг соблюдения правовых режимов и законодательства РФ в морских пространствах при проведении морских научных и морских ресурсных исследований", - рассказал Медведев.

Другие акватории пока прикрываются мобильными средствами технического контроля. Помимо этого, отметил он, прорабатывается вопрос подключения к системе АСТК компаний ТЭК - ПАО "Газпромнефть", "НК "Роснефть", "Транснефть", "НК "ЛУКОЙЛ" и ГУП РК "Черноморнефтегаз".