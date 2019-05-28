Талибы прибыли в Москву на заседание по случаю 100-летия дипотношений РФ и Афганистана

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) прибыла на торжественное заседание, посвященное 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Делегацию возглавляет заместитель движения, глава политического офиса "Талибана" в Катаре мулла Абдулла Гани Барадар. Торжественное заседание откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В мероприятии также примут участие экс-президент Афганистана Хамид Карзай, посол республики в РФ Мохаммад Латиф Баханд. Как сообщил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, на полях предстоящего заседания будут обсуждаться пути установления мира в этой стране.