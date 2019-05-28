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Лавров: Россия призывает к полному выводу иностранных войск из Афганистана

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Иностранные войска должны покинуть афганскую территорию для нормализации ситуации в республике. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии торжественного заседания, посвященного 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

"Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссия
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