Лавров: Россия призывает к полному выводу иностранных войск из Афганистана

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Иностранные войска должны покинуть афганскую территорию для нормализации ситуации в республике. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии торжественного заседания, посвященного 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

"Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил", - сказал он.