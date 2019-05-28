Венедиктов: большого количества участников электронного голосования в Москве не ожидается

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов не ожидает большого количества участников электронного голосования на предстоящих осенью выборах в Мосгордуму. Об этом он заявил во вторник в рамках первого установочного заседания Комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля Общественной палаты Москвы.

"На самом деле мы не ожидаем большого количества участников электронного голосования. Если по примеру эстонцев, то в первый приход [электронного голосования] 15 лет назад - 2% в каждом округе от принявших участие в выборах. Позавчера, на выборах Европарламента, - 46,8% эстонцев, принявших участие в голосовании, проголосовали электронным образом. Я считаю, что это было бы успехом, если бы мы повторили эту историю", - сказал Венедиктов.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.