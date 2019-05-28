Посольство России в Сербии выясняет обстоятельства задержания россиянина в Косове

БЕЛГРАД, 28 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство России в Сербии получило информацию о задержании гражданина РФ - сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK) и выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии Маргарита Комиссарова.

"Администрация президента передала нам эту информацию, выясняем обстоятельства происшествия", - заявил она.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к парламенту заявил, что полиция Косова задержала 23 человека. Среди них сотрудник UNMIK Михаил Краснощенков. Сербский президент сообщил, что во время задержания россиянин был избит.