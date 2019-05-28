РФ и Африканский союз примут декларацию сотрудничества по итогам саммита в Сочи в октябре

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия и страны Африканского союза планируют подписать политическую декларацию о российско-африканском сотрудничестве по итогам саммита, который пройдет в Сочи 24 октября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы российского государства.

"24 октября в Сочи под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, председателя Африканского союза, состоится саммит Россия-Африка, - говорится в сообщении пресс-службы. - По итогам встречи планируется принятие политической декларации по основным направлениям российско-африканского сотрудничества".

Отмечается, что это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций. Ожидается, что особое внимание на саммите будет уделено состоянию и перспективам отношений России со странами Африканского континента, развитию взаимодействия в политической, экономической, технической и культурной областях. "Предполагается обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая совместное противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление региональной стабильности", - отметили в пресс-службе.

В рамках мероприятий на высшем уровне 23 октября лидеры России и Египта откроют экономический форум с участием российских и африканских официальных лиц и представителей крупного бизнеса. По итогам форума ожидается подписание весомого пакета договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.