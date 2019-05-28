Госдума поручила своему международному комитету внимательно отслеживать ситуацию в Сербии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума поручила своему комитету по международным делам внимательно отслеживать ситуацию в Сербии, армия которой приведена в боевую готовность из-за обострения обстановки в сербском автономном крае.

"В Сербии резко обострилась политическая обстановка, президент привел вооруженные силы в полную боеготовность, - сказал во вторник на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - На севере Косово боевики ворвались в села, где живут сербы, идут аресты, строятся баррикады". "Может быть, нам поручить нашему комитету повнимательнее отнестись к ситуации, может быть, даже выехать в Белград на консультации с членами комитета Скупщины, отвечающего за международные вопросы", - предложил он.

"Давайте мы поручим комитету [Госдумы] по международным делам внимательно следить за развитием ситуации и, если нужно, предложить соответствующую реакцию", - ответил ведущий заседание первый вице-спикер Иван Мельников.