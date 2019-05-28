Матвиенко: Россия не может отпустить украинских моряков до завершения следствия

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия не имеет возможности отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, пока идут следственные действия. Москва также не поддастся ни на какое давление в этом вопросе. Об этом заявила ТАСС во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя требование Международного трибунала ООН к РФ отпустить моряков.

"Пока на будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских или иных целях ни давил", - сказала она в интервью, полный текст которого будет опубликован 29 мая.