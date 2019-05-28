Медведев: техническая инфраструктура МВД должна быть модернизирована

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил задачу модернизации технической инфраструктуры МВД. На заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности глава кабинета министров особо подчеркнул, что технические средства МВД должны быть надежно защищены от кибератак.

"Министерство внутренних дел является одним из ключевых участников национальной программы цифровой экономики, в банках данных МВД, полиции содержатся весьма востребованные сведения, причем количество запросов по ним как от ведомств, так и от людей стремительно растет", - констатировал председатель правительства. По его словам, "с увеличением нагрузки на информационные ресурсы процессы выполняются дольше". "Это не только вопрос эффективности работы ведомства, но и в первую очередь - обеспечение порядка, безопасности, поэтому нужно думать о модернизации технической инфраструктуры МВД", - указал Медведев.

Он отметил, что такая работа "потребует создания центров хранения и обработки информации, нужно проработать вопрос о том, на какой технологической площадке они будут размещаться, нужны новые цифровые платформы и гибкая система, которая способна работать с большими данными". Премьер-министр добавил, что также "нужно развивать современные сети связи и позаботиться о том, чтобы все данные были надежно защищены, включая защиту от киберпреступности".

Председатель правительства уточнил, что по данной теме МВД разработаны предложения, которые будут рассмотрены на нынешнем заседании.