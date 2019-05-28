Губернатор Севастополя опроверг слухи об отставке

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что не увольняется - таким образом он опроверг слухи о своей предстоящей отставке.

Ранее информация о том, что Овсянников может уйти в отставку в конце мая, появлялась в различных региональных телеграм-каналах. Данные публиковались на фоне того, что в правительстве России высказывали недовольство срывом сроков по строительству объектов с федеральным финансированием трех крупных медицинских центров.

"Никуда я не увольняюсь, в отпуск, действительно, пойду. Про остальных [отпуск заместителей] я не слышал - будут на работе", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.