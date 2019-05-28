Аксенов возглавит список "Единой России" на выборах в Госсовет Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов возглавит список "Единой России" на выборах в Госсовет республики, сообщил во вторник журналистам секретарь Крымского отделения партии, глава республиканского парламента Владимир Константинов.

"Аксенов возглавит список на выборах. Я буду вторым в списке", - сообщил Константинов. Он добавил, что на республиканской конференции "Единой России", которая пойдет 14 июня, утвердят партийный список кандидатов и программу, с которой партия пойдет на выборы.

"Мы представим нашу программу. Ее девиз - от "Крымской весны" к "Крымской мечте". То есть то, как мы будем представлять Крым через пять лет", - отметил он.

Константинов отметил, что, по результатам предварительного партийного голосования 26 мая, депутатский корпус "Единой России" по сравнению с нынешним может быть обновлен на 30%. "Это естественное обновление. Кто-то решил не принимать участия в выборах, кто-то самоустранился, они отсеются. Абсолютно бесконфликтным обновление будет, естественным образом", - сказал он.

Он также сообщил, что среди кандидатов в депутаты нет представителей из других регионов России. "В списке будут все крымчане", - отметил он.

О праймериз и выборах

26 мая "Единая Россия" провела предварительное голосование. В Крыму в нем приняло участие более 197 тыс. человек (13,44%) от общего количества избирателей. Для участия в предварительном голосовании во все уровни власти было подано более 5 тыс. заявок, в том числе 457 заявок в Госсовет региона.

Выборы в Государственный совет республики пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Первые выборы в региональный парламент в Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Госсовет состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по республиканскому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам. 70 мест в парламенте республики занимают представители "Единой России", 5 - ЛДПР.