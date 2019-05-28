Председатель Госсовета Татарстана Мухаметшин победил на праймериз "Единой России"

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин стал лидером предварительного голосования по отбору кандидатов от "Единой России" на выборы в Госсовет республики, который пройдут осенью. Об этом во вторник журналистам сообщила секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина.

"Фарид Хайруллович Мухаметшин первое место занял", - сказала Маврина.

В информационном центре татарстанского реготделения партии ТАСС уточнили, что на втором месте - семикратный победитель "Дакара", руководитель команды "КамАЗ-мастер" Владимир Чагин, на третьем - директор сети детских центров "Бала-сити" Альбина Насырова. Полный список будет обнародован во вторник.

Как сообщил Мухаметшин, рейтинг ляжет в основу партийного списка на предстоящих выборах в Госсовет Татарстана. Документ также должен пройти одобрение партийной конференции, которая намечена на июнь.

"Единая Россия" 26 мая провела праймериз по отбору кандидатов партии на выборы, которые состоятся в единый день голосования, 8 сентября. По их итогам стало известно, кого единороссы выдвинут на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

В Татарстане в единый день голосования открылись 460 счетных участков для предварительного голосования по отбору кандидатов в органы госвласти и местного самоуправления. Они работали с 8:00 до 20:00 мск. Избирателям выдали по два бюллетеня: со списком кандидатов по одномандатным округам и единому избирательному округу. По словам Мавриной, жалоб по итогам работы счетных участков не поступало. "На счетных участках, то есть посредством бюллетеней, голосовало 398196 избирателей. Электронным способом воспользовались 1842 избирателя, таким образом, в общей сложности, в предварительном голосовании приняло участие 400038 избирателей, как раз это и составило 13,6% от общего количества избирателей в Республике Татарстан", - сказала она.