Косачев: Москва требует немедленного освобождения задержанного в Косове россиянина

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия требует немедленного освобождения задержанного гражданина РФ - члена международной миссии ООН и наказания виновных в незаконных действиях спецназа в Косово. Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Будем внимательно следить за развитием ситуации и, разумеется, требуем немедленного освобождения российского гражданина - члена международной миссии ООН, а также наказания виновных в незаконных действиях спецназа, если данный инцидент будет подтвержден дополнительной информацией с места событий", - написал Косачев во вторник на своей странице в Facebook.
Он назвал тревожными поступающие из Косова сигналы. По словам Косачева, задержание гражданина РФ, а также поступающая информация о присутствии в числе задержанных сербских полицейских, "опровергает заявления властей самопровозглашенного Косова о том, что операция на севере проводилась исключительно против организованной преступности". "Операция албанских силовиков вызвала неизбежный стихийный протест со стороны жителей края, строятся баррикады, есть данные о перестрелках и пострадавших", - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что заявления международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) о том, что действия полицейского спецназа непризнанного Косова направлены не против сербского населения, "а против людей, обвиняемых в коррупции и криминале", и ее нежелание вмешиваться в ситуацию на данном этапе являются наглядным подтверждением, что натовская миссия покрывает действия косоваров. "Это наглядное подтверждение тому, как натовская миссия "справляется" со своей задачей обеспечивать мир и безопасность в регионе, на деле, по сути, покрывая действия косоваров против сербов именно тогда, когда нужно немедленно пресечь организованное насилие со стороны властей", - считает парламентарий.