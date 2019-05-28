Косачев: Москва требует немедленного освобождения задержанного в Косове россиянина

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия требует немедленного освобождения задержанного гражданина РФ - члена международной миссии ООН и наказания виновных в незаконных действиях спецназа в Косово. Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Будем внимательно следить за развитием ситуации и, разумеется, требуем немедленного освобождения российского гражданина - члена международной миссии ООН, а также наказания виновных в незаконных действиях спецназа, если данный инцидент будет подтвержден дополнительной информацией с места событий", - написал Косачев во вторник на своей странице в Facebook.