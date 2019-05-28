Россия обеспокоена появлением сфабрикованных материалов о химатаках в Идлибе

ООН, 28 мая. /ТАСС/. Москва озабочена публикацией сфабрикованных террористами материалов о применении правительством Сирии в провинции Идлиб химического оружия. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

"Особую озабоченность вызывает стремление руководства террористов использовать для обострения ситуации сфабрикованные материалы, в том числе о якобы [имевшем место] применении правительственными силами химического оружия. По имеющейся информации, в составе террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС) для цели инсценировки химатак создана отдельная структура, которая получила название "химическое крыло", - сообщил он.

Вершинин подчеркнул приверженность российской стороны договоренностям по стабилизации в Идлибе и российско-турецкому меморандуму от 17 сентября 2018 года, напомнив, что в нем "подтверждается решимость участников продолжить борьбу с террористами".

Ранее звучали утверждения о том, что 19 мая власти Сирии могли применить в Идлибе химическое оружие. При этом американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри признал, что администрация США не располагает информацией, которая подтверждала бы эти данные. 22 мая заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков указал, что Вашингтон демонстративно не реагирует на сигналы Москвы о готовящихся террористами в Сирии провокациях с использованием химического оружия.

Судьба миллионов жителей

СБ ООН должен задуматься об освобождении из террористического плена миллионов мирных жителей сирийского Идлиба, добавил Вершинин.

"Представитель генсека задала вопрос о том, что нужно делать, чтобы защитить мирных жителей. Этот вопрос требует размышлений и наших действий, - отметил он. - Но и у меня есть вопрос: что можно и нужно делать Совету Безопасности, чтобы миллионы людей в Идлибе перестали быть заложниками террористов? О том, что это террористы, я думаю, ни у кого из нас нет сомнений".

Он также обратил внимание на призывы членов СБ соблюдать гуманитарное право в Идлибе. "Когда говорится о том, что все стороны должны выполнять гуманитарное право, я хотел бы уточнить, о каких сторонах идет речь? - обратился он к коллегам. - О правительстве? Я понимаю. Об оппозиции? Я понимаю".

"Но идет ли речь о 99% той территории Идлиба, которая контролируется "Хайат Тахрир аш-Шамом", которая находится в списке террористических организаций нашего совета? Можем ли мы говорить о том, что террористы что-то сделают по гуманитарному праву?" - поставил вопросы Вершинин.

Идлиб не станет "второй Раккой"

По словам дипломата, Россия может гарантировать, что сирийский Идлиб не станет второй Раккой с масштабной боевой операцией.

"Я могу вам сказать, что Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мертвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США, - сказал он. - Речь не идет о масштабной боевой операции в Идлибе".