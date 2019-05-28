Посол России ожидает укрепления связей с Австрией при любом правительстве в Вене

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Москва ожидает от переходного и будущего правительства Австрии преемственности в двусторонних отношениях и дальнейшего укрепления всесторонних связей. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский, комментируя влияние перестановок в кабмине после ухода с поста канцлера Себастьяна Курца.

"Хотел бы подчеркнуть, что дальнейшее укрепление позитивного вектора в развитии наших разноплановых связей поддерживается всеми ведущими политическими силами Австрийской Республики. И мы ожидаем безусловной преемственности в работе как с переходным, экспертным правительством Австрии, которое по решению президента Александера Ван дер Беллена будет сформировано в ближайшие дни на период до досрочных парламентских выборов в сентябре, так и с будущим федеральным правительством", - отметил дипломат.

Он также напомнил, что двустороннее взаимодействие имеет традиционно устойчивый, позитивный характер, а также динамично развивается по всем основным направлениям - в сфере экономики и делового сотрудничества, культуры, гуманитарных связей. "Кроме того, повестка дня российско-австрийских отношений сформулирована в ходе недавнего саммита в Сочи, поэтому на ближайшую перспективу мы рассчитываем сфокусировать внимание на последовательной реализации имеющихся договоренностей и, прежде всего, в деле продвижения важных для экономик наших стран взаимовыгодных совместных проектов в энергетической, инфраструктурной и высокотехнологичных отраслях", - заключил Любинский.