Путин посетил Назарбаева и поблагодарил его за вклад в интеграцию и создание ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 28 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил первого президента Казахстана и лидера нации этого государства Нурсултана Назарбаева и поблагодарил за сделанное на пути укрепления двусторонних отношений и создания ЕАЭС. Встреча с Назарбаевым прошла во вторник в Нур-Султане.

"Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на пути интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ. Здесь огромная ваша заслуга", - отметил Путин.

Глава российского государства уточнил, что разговор о необходимых шагах на пути интеграции еще предстоит в рамках его визита на полях основных мероприятий в среду, а прилетел он сегодня специально, чтобы пообщаться с Назарбаевым и лично выразить глубокое уважение. Путин особо отметил, что совместно с Назарбаевым в его новом качестве ещё многое будет сделано на пути укрепления как двусторонних отношений, так и многосторонних интеграционных структур.

Назарбаев назвал образцовыми отношения Казахстана с Россией. "И ваше личное отношение ко мне, к Казахстану имеет огромное значение, и это очень дорогого стоит. Мое решение - 19 марта - в тот же день вы поддержали меня, это было важно", - сказал Назарбаев. На встрече он вручил Путину орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев" "за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества" с Казахстаном.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то, что я хотел освободиться: оставаться почетным председателем. Для меня большая честь все делать для того, чтобы наш экономический союз состоялся", - заключил Назарбаев.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий главы государства. Он назначил исполняющим обязанности президента спикера верхней палаты парламента Касым-Жомарта Токаева, который на следующий день принял присягу и вступил в должность президента республики. Назарбаев остается председателем правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), а также главой Совета безопасности республики. Назарбаев также носит пожизненный титул Елбасы (лидер нации).