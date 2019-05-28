МИД РФ: США на форуме в Манаме будут навязывать свой план ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Подготовка Соединенными Штатами в столице Бахрейна семинара "Процветание во имя мира" - это очередная попытка навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

25-26 июня Вашингтон намерен организовать в Манаме семинар, на котором может быть озвучена экономическая часть так называемой сделки века по ближневосточному урегулированию.

"Очевидно, что после по сути провального форума в Варшаве речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования, - отметили в министерстве. - Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических бонусов, размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность".

На Смоленской площади также обратили внимание на планы США мобилизовать крупные финансовые средства для реализации масштабных инвестиционных проектов, якобы нацеленных на улучшение жизни палестинцев, проживающих в Палестине, Иордании, Египте, Ливане и Сирии. "Палестинское руководство от участия в данном американском проекте уже категорически отказалось, указав, что Организация освобождения Палестины не будет передавать кому бы то ни было свои исключительные права на принятие судьбоносных решений по вопросам реализации национальных чаяний палестинцев", - указали в дипведомстве.

В этой связи в Москве вновь заявили о приверженности принципиальной линии на недопустимость отхода от международно-правовой базы ближневосточного урегулирования. "На нынешнем сложном этапе как никогда были бы востребованы подлинно коллективные усилия по налаживанию прямых и устойчивых палестино-израильских переговоров, а не навязывание извне имеющих конъюнктурный характер односторонних сделок", - заключили в МИД РФ.