Захарова: русская речь Зеленского показывает, что закон о языке нужен лишь националистам

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что закон о языке не нужен большинству жителей Украины. Она прокомментировала во вторник обращение областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием публично говорить только на украинском языке.
"Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен", - написала Захарова в Facebook.
Верховная рада 25 апреля приняла закон об украинском языке, 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.