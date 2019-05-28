Захарова: русская речь Зеленского показывает, что закон о языке нужен лишь националистам

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что закон о языке не нужен большинству жителей Украины. Она прокомментировала во вторник обращение областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием публично говорить только на украинском языке.

"Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен", - написала Захарова в Facebook.