Сирийские военные ликвидировали около 10 террористов в провинции Хама

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сирийские военные уничтожили около 10 боевиков и одно транспортное средство при отражении атаки террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) на населенный пункт в провинции Хама. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Более 20 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" при поддержке трех автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами предприняли атаку на населенный пункт Кафр-Нбуда провинции Хама из района населенного пункта Хабит. Отражая нападение, подразделения сирийских правительственных сил уничтожили один пикап и около 10 террористов", - сказал Купчишин.

Он также добавил, что за прошедшие сутки Центр по примирению провел две гуманитарные акции в населенных пунктах Харна провинции Дамаск и Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которых жителям выдали 1 тыс. продовольственных наборов.